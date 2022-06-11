После ДТП с каршерингом девушка упала в Неву

На Дворцовой набережной в субботу утром, 11 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга. В результате авария в Неву упала девушка. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По предварительным данным, у Троицкого моста стояли две девушки. Во время инциденту одну из них задел автомобиль - она упала в воду. Пострадавшую спас прохожий. Он откачал девушку, сделав ей искусственное дыхание. Пока что информация о её состоянии уточняется.

В момент аварии в машине были три человека: водитель и два пассажира - парень и девушка 17 лет. В очень тяжелом состоянии госпитализировали девушку. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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