В Невском районе мужчина с помощью пистолета забирал заказ из KFC

В Невском районе Петербурга полиция разыскивает мужчину, который угрожал предметом, напоминающим пистолет, кассиру в ресторане KFC.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в отделение полиции поступило заявление о том, что в пятницу, 10 июня, неизвестный угрожал сотрудникам пистолетом. Работник ресторана рассказала, что мужчина южной национальности из хулиганских побуждений направил в ее сторону предмет похожий на пистолет и потребовал принять заказ. Однако она ему отказала из-за технического перерыва. Тогда он сел в автомобиль марки Mercedes-Benz и скрылся с места происшествия.

Девушка также описала мужчину: на вид 30 лет, с черной бородой, ростом около 175 см. Одет он был в черную футболку и черную кепку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Отечественной улице мужчина пытался решить конфликт с соседом пистолетом.