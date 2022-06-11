В Петербурге мужчина изнасиловал знакомую и украл телефон

В полицию обратилась петербурженка с заявлением об изнасиловании.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в доме по набережной реки Фонтанки. По словам женщины, после распития спиртных напитков ее изнасиловал знакомый. Он совершил хищение мобильного телефона стоимостью в семь тысяч рублей. В Мариинской больнице подтвердили диагноз изнасилование. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний гражданин Тывы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Колпино охранник изнасиловал воспитанницу детдома. 63-летний мужчина, который попал под подозрение, самостоятельно приехал в ОМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.