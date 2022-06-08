В Петербурге рабочего госпитализировали со стройки

В Приморском районе Петербурга рабочий упал со второго этажа стройки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 7 июня, из клиники МЧС в полицию поступила телефонограмма о том, что со стройки со второго этажа на Парашютной улице госпитализировали мужчину. Врачи диагностировали у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, пневмотораксом, разрывом селезенки, травматическим шоком второй степени. В больнице о находится в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что 34-летний пострадавший является гражданином Таджикистана. Отмечается, что ранее он состоял на миграционном учете.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства получения травм. При выезде полиции было установлено, что по указанному адресу расположен жилой дом. Также проверяется наличие видеонаблюдения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что покалеченного рабочего бросили умирать у форта "Константин".