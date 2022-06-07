Петербуржцу прокусила мошонку соседка по даче

В Выборгском районе Петербурга в квартире секс-игры с соседкой обернулись для мужчины рваной раной мошонки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в понедельник, 6 июня. В полицию поступила телефонограмма о том, что в больницу поступил 35-летний петербуржец. По его словам, соседка по даче укусила его за причинное место. Происшествие случилось ночью в квартире дома на улице Сикейроса. У мужчины нашли рваную рану мошонки, а после оказания помощи медики отпустили пострадавшег домой в удовлетворительном состоянии.

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