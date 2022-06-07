В Выборгском районе у главврача украли денег и украшений на 6 млн рублей

Главного врача одной из петербургских клиник обокрали, пока она была в двухнедельном отъезде. Неизвестные забрались в коттедж на севере города, забрали наличку и ювелирные украшения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 41-летняя женщина обратилась в полицию вечером в воскресенье, 6 июня. Она рассказала, что с 21 мая была в отъезде, а кто-то в это время проник в ее двухэтажный дом, отжав стеклопакет. Из дома пропало множество ювелирных изделий из золота, платины и серебра на сумму больше 4,5 млн рублей. Неизвестный унес с собой более миллиона рублей наличными. Финальная сумма ущерба составила 5,6 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.