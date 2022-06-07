В Выборге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над 9-летним мальчиком

Сотрудники правоохранительных органов в Выборге задержали петербуржца, которого подозревают в насилии над мальчиком. Об этом сообщает главное управление МВД РФ по Петербургу.

В следственные органы Выборга 37-летняя местная жительница обратилась еще 31 октября прошлого года. По её словам, в поселке Пушное неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика, чьим опекуном она является. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 6 июня, полицейские задержали подозреваемого в кануне 31-летия. Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал вину. Кроме того, устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.