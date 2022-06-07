Петербургского рабочего подозревают в приставаниях к подросткам

В Колпинском районе Петербурга молодой человек обратился в полицию и рассказал о том, что к его несовершеннолетним знакомым приставал взрослый мужчина.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадали от действий мужчины двое 15-летних подростка. В квартире в Колпино малознакомый мужчина приставал к ним. На место происшествия направили отряд сотрудников правоохранительных органов. Там задержали 47-летнего рабочего ПАО "Ижорские заводы". По словам ребят, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, а подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.