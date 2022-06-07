В Петербурге "по горячим следам" задержали насильника

В Московском районе Петербурга попытались изнасиловать девушку. Об этом сообщил её знакомый.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, неизвестный мужчина применил физическую силу и попытался изнасиловать девушку. Полиция приняла заявление от 24-летней петербурженки о том, что в воскресенье, 6 июня, незнакомец пытался склонить её к действиям сексуального характера против ее воли. Её госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, рваной раной нижней губы и множеством ссадин. Врачи отметили, что она находится в удовлетворительном состоянии.

"По горячим следам" сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении гражданина Узбекистана 2001 года рождения. Его поместили в изолятор временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.