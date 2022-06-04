На набережной реки Смоленки полиция ловила водителя Tesla

Водитель Tesla сегодня утром, 4 июня, решил проверить скоростные возможности своей машины и устроил погоню на Васильевском острове. Об этом сообщают в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Белый электромобиль инспекторы ГИБДД заметили около 5 утра на набережной реки Смоленки. На требование остановиться водитель не отреагировал, а только ускорился. Погоня закончилась на Садовой улице. В салоне автомобиля оказались трое мужчин. Водитель не захотел проходить медосвидетельствование. Один из пассажиров рассказал, что все очень хотели домой, поэтому решили не делать остановку по требованию полицейских.

Автомобиль пострадал во время погони. Водитель наехал на бордюр и повредил оба бампера и диски. Три административных протокола составили в отношении нарушителя.