Врачи спасают трехлетнего петербуржца с 35% ожогом поверхности тела

В Приморском районе Петербурга малыш получил серьезные термические ожоги. Ребенок упал в ванну с кипятком.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, накануне вечером к дому на Парашютной улице вызвали скорую помощь. Трехлетнего мальчика увезли в больницу с ожогом 35% поверхности тела. Врачи оценили состояние малыша как тяжелое. У него есть ожоги лица, шеи, груди, живота, верхних и нижних конечностей.

По словам матери, мальчик потянулся за игрушкой и упал в ванну с кипятком. Ребенок воспитывается в полной семье, а родители ранее не попадали в поле зрения социальных служб.