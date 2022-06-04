Во время массовой драки на Пулковском шоссе открыли стрельбу

На Пулковском шоссе в ночь на 3 июня произошла массовая драка. Во время конфликта один из участников открыл стрельбу из травмата.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, стрелок один раз выстрелил в воздух и скрылся. После инцидента к врачам самостоятельно обратился 26-летний гражданин республики Дагестан. У нег выявили травматическое ранение левой кисти.

На месте происшествия задержали двое соотечественников пострадавшего. Они были помещены в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело. Также правоохранители выясняют личность стрелявшего.