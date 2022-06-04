В Колпино охранник изнасиловал воспитанницу детдома

Директор центра содействия семейного воспитания обратилась в полицию по Колпинскому району. Она заявила, что охранник центра изнасиловал их воспитанницу. Мужчина самостоятельно явился на допрос.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, директор центра рассказала, что в 26 мая охранник учреждения совершил насильственные развратные действия сексуального характера в отношении их 16-летней воспитанницы.

63-летний мужчина, который попал под подозрение, самостоятельно приехал в ОМВД. Там сотрудники правоохранительных органов провели опрос и отпустили его под обязательную явку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.