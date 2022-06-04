Женщина умерла после драки с неоднократно судимым мужем в Понтонном

В Колпинском районе Петербурга муж до смерти избил жену. Женщина тоже успела нанести ему травмы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел еще 18 мая в поселке Понтонный. По словам 45-летней пострадавшей, её избил муж. Она была доставлена в больницу в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой затылка, сотрясением головного мозга. На тот момент она была в удовлетворительном состоянии.

Мужа также доставили в больницу с закрытым переломом левого бедра и определили в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Вчера, 3 июня, поступила информация о том, что женщина скончалась. После этого было возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что её муж был неоднократно судим по статьям о краже и наркотиках.