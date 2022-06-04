В Ленобласти водитель насмерть сбила велосипедиста из-за потери сознания

Около поселка Тайцы в Ленинградской области велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает 78.ru.

Авария случилась около 17:10. По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, на участке дороги с Красного села в Гатчину, в поселке Тайцы женщина не справилась с управлением, вылетела на встречку и сбила велосипедиста. От полученных травм на месте происшествия мужчина скончался.

По словам женщины, которая была за рулем, она неожиданно потеряла сознание, и выехала на встречную полосу. По предварительным данным, у нее не было признаков опьянения.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия, а также личность погибшего.