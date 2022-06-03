Спринтера Хютте задержали в Петербурге по уголовному делу

От рук четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте в конце мая пострадали как минимум двое соседей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 14:00 23 мая в доме №137 на Приморском проспекте спортсмен побил 49-летнюю женщину, а спустя час в лифте напал на 54-летнего мужчину. Легкоатлет при этом был в одних трусах. Пострадавших госпитализировали. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы и в удовлетворительном состоянии, а у мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и состояние средней степени тяжести.

Хютте задержали и в отношении него составили административный протокол, а после возбудили уголовное дело. Пока неизвестно что стало причиной такого поведения.