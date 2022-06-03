Двух петербуржцев задержали за взлом аккаунтов священников РПЦ

Двоих местных жителей в Петербурге задержали по подозрению во взломе аккаунтов священников РПЦ в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Полиция рассказала, что задержаны причастные ко взлому аккаунтов. От имени священнослужителей РПЦ они публиковали различную информацию, которая дискредитирует руководство России и РПЦ. Также преступники пытались похитить личные данные священников для дальнейшего склонения их к преступной деятельности.

К осущесвтвлению преступления причастны несколько человек - один из них житель региона России, представитель так называемой катакомбной церкви. В отношении двух человек, задержанных в Петербурге, возбудили уголовные дела по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. По этой статье санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.