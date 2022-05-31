Петербуржец побил мужчину за отказ прикурить и сел на три года

В Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко побил прохожего. Тот отказал ему дать прикурить. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Конфликт между петербуржцами случился в ночь на 22 апреля 2020 года. Пьяный подсудимый подошел к прохожему у дома № 4/2 на улице Вавиловых. Он попросил у того прикурить, а после отказа толкнул мужчину. Прохожий упал на асфальт, а подсудимый стал бить того ногами по голове. Пострадавшего в итоге увезли в больницу. Полученные им травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

Агрессивного курильщика признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое опасно для жизни человека. Суд присудил мужчине три года в исправительной колонии особого режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.