Задержали подростков, напавших на пару в саду Сан-Галли

В Петербурге раскрыли нападение группы юных хулиганов на пару и девушку. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

26 мая в полицию поступило заявление от пары, которых избили неизвестные в саду «Сан-Гали» на Лиговском проспекте посреди дня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц.

В понедельник, 30 мая, по подозрению в этом задержали восьмерых человек от 14 до 18 лет, в том числе и школьники. Подростков уличили в том, что они подошли с ножом к молоым людям. Угрожая применением физической силы, ученик 8-го класса распылили в лицо 24-летней девушки газ из баллончика, а 19-летнего парня ударили несколько раз по спине и по ребрам.

В рамках обыска изъяли складной нож, мобильные телефоны, газовый баллончик и предметы одежды, которые были на подростках во время нападения. Восьмиклассника задержали, а остальные были допрошены в качестве свидетелей.