После столкновения двух теплоходов в Мойке начали проверку

В Петербурге вечером в понедельник, 30 мая, произошло столкновение теплоходов. Двигаясь по Крюкову каналу теплоход "Прометей" столкнулся с проходящим мимо "Андруши". Первое судно совершило навал на Краснофлотский мост. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В реультате инцидента никто не пострадал. Также удалось избежать разлива нефтепродуктов.

Место аварии и пострадавшие теплоходы уже осмотрели, а также опросили участников инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.