На Коломяжском у директора юридического бюро украли сумку с 13 млн рублей

Генеральный директор компании подвергся нападению в Приморском районе Петербурга. У него украли сумку с более 13 миллионов рублей, а также сломали нос.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел у дома 19 по Коломяжскому проспекту около трех часов дня вчера, 30 мая. По словам звонившего, мужчину ограбили у торгового центра "Капитолий".

Пострадавшим оказался 57-летний руководитель юридического бюро. По его словам, на него напали четверо, побили и сбежали с сумкой. В ней лежали 13 миллионов 200 тысяч рублей. Все произошло для него внезапно. Он рассмотрел лишь одного из нападавших - невысокого темноволосого мужчину в непримечательной темной одежде.

Гендиректора госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом носа, в удовлетворительном состоянии.