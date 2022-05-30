На севере Петербурга из горящей квартиры спасли женщину

В Выборгском районе Петербурга сегодня утром, 30 мая, полтора десятка пожарных тушили комнату в квартире двенадцатиэтажном доме. Хозяйку удалось спасти, но не без помощи врачей.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, вызов поступил в половине десятого часа утра. Очевидцы сообщили о пожаре в доме 145/3 по проспекту Энгельса. На место происшествия отправились три пожарных расчета. Помощь была нужна в однокомнатной квартире. Там загорелась обстановка.

К десяти утра пожар удалось ликвидировать. Почти наполовину обгорела комната площадью 12 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в пожаре пострадала женщина. Её госпитализировали в медицинское учреждение.