На Крыленко сын пытался убить пожилую мать ножом

В Невском районе Петербурга мужчину задержади по подозрению в покушении на убийство собственной матери.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в доме 37 по улице Крыленко. Оттуда госпитализировали 61-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее ножевые ранения рук, грудной клетки, брюшной полости и шеим. Также на месте происшествия задержали 35-летнего сына пенсионерки.

По предварительной информации, во время скандала он множество раз ударил ножом мать.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а мужчину поместили в изолятор временного содержания.