На Сиреневом бульваре мужчина со стрельбой защищал жену

Жителей Выборгског района потревожила громкий конфликт во дворах. Словесная перепалка неожиданно переросла в стрельбу. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, ссора возникла между семейной парой и мужчиной. Последний решил разрешить спор, выстрелив из газового пистолета в сторону мужа и жены. Мужчина, чтобы защитить спутницу, достал травматическое оружие и также выстрелил.

После этого местные жители вызвали полицию, а сотрудники правоохранительных органов в скором времени прибыли на место происшествия.

В результате конфликта никто не пострадал, а всех участников перестрелки уже доставили в отделение полиции.