На Загородном за драку с посетителем задержали работника кафе

Гражданина одной из арабских стран задержали сотрудники Росгвардии. Причиной стала драка и угрозы посетителю ножом. Инциндент произошел в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером на Загородном проспекте в кафе пришли молодой человек и девушка, которые начали вести себя довольно откровенно. Сотруднику заведения это не понравилось. Он сделал паре замечание, но посетитель отреагировал агрессивно. Между оппонентами начался конфлект и перерос в драку.

Сообщается, что работник кафе нанес посетителю травмы, а затем схватил нож и начал им размахивать, угрожая своему оппоненту убийством.