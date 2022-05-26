После эвакуации 6,5 тысяч петербуржцев возбудили дело

Уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма возбуждено в Петербурге. Сотрудники полиции расследуют масштабную атаку лжеминеров на гостиницы и учебные учреждения.

Как сообщает ТАСС, 25 мая предупреждения о якобы заложенных бомбах получили более 700 организаций.

В итоге эвакуировали более 6,5 тысяч человек, а проверку зданий завершили лишь к 23:00. Там не было обнаружено взрывных устройств и взрывчатых веществ. Известно, что в том числе сообщения с угрозами поступили в 704 учебных учреждения и 13 гостиниц. Не уточняется, выдвигались ли лжеинерами какие-то требования.