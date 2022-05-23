Во Всеволожске полиция накрыла подпольный алкозавод

В рамках дела о смертельном отравлении четырех человек полиция ликвидировала под Петербургом подпольный алкозавод.

В июле прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного отравления контрафактным алкоголем четырех человек в Колпинском районе. Подпольное производство удалось обнаружить только сейчас.

Алкоголь незаконно изготавливали в частном доме на Бибиковской улице во Всеволожске. Основателем "бизнеса" оказался мигрант из ближнего зарубежья. Во время обысков полиция нашла более 2,5 тысяч литров алкоголя, который был разлит по бочкам и канистрам. Также там было оборудование для его приготовления и этикетки с маркировками элитного алкоголя. По делу задержали четверо мигрантов.