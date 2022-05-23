В Колпино школьница во время игры пырнула ножом одноклассника

В Колпино ученица восьмого класса пырнула ножом в грудь своего сверстника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, соответствующее сообщение поступило в полицию накануне. Звонивший рассказал, что 16-летний юноша упал на металлический штырь. Еще до прибытия сотрудников полиции потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

К стражам порядка вскоре обратились медики и рассказали, что у школьника диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки. Оказалось, что подростку нанесла ножевое ранение ученица восьмого класса во время совместной игры. Девочка скрылась с места происшествия, но потом вместе с мамой прибыла в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.