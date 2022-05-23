В Петербурге объявили план «Перехват» из-за девушки в крови в «Ладе»

Петербургская полиция разыскивает автомобиль Lada белого цвета. В этой машине якобы удерживают девушку. После этого в городе объявили план "Перехват".

В службу 112 в воскресенье, 22 мая, примерно в 23:00 позвонил неравнодушный житель Северной столицы. По предварительной информации, мужчина рассказал, что ехал домой и заметил на перекрестке белую Lada, в которой были несколько мужчин и девушка с лицом в крови.

Сейчас автомобиль ищут по всему Петербургу. План "Перехват" объявили сотрудники правоохранительных органов.