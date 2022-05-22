Школьница попала в больницу после трюков на детской площадке на Пулковском шоссе

Во время выполнения трюка гимнастическое кольцо на детской площадке в Московском районе Петербурга. Со снаряда упала десятилетняя девочка. Инцидента произошел у дома 13 по Пулковскому шоссе. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Школьница делала трюки на гимнастических кольцах, когда одно из них оборвалось. Она упала вниз с высоты около двух метров. Девочку доставили в детскую больницу №5. Кроме сотрясения у нее передом двух позвонков.

Отец девочки рассказал, что шурупы, на которых держалось кольцо, были плохо прикручены. Другие родители рассказали, что кольца на этой площадке обрываются уже не первый раз. Сейчас доступ к гимнастическому снаряду ограничили строительной лентой.