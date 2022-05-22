Устроившую смертельное ДТП в Стрельне задержала полиция

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которую подозревают в смертельном ДТП в Стрельне. Инцидент произошел у дома №49 по Волхонскому шоссе.

Женщина управляла BMW X1 и при выезде со второстепенной дорги при повороте направо потеряла управление и выехала на обочину. Там она сбила четверых пешеходов, а затем влетела в припаркованные машины. Из-за аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 72-летняя женщина, в тяжелом состоянии в больницу доставили 66-летнего петербуржца, а в состоянии средней тяжести госпитализирован мужчина 56-летний мужчин и 18-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении женщины, которая управляла машиной, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.