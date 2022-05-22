В Купчино МЧС спасло с качелей двух застрявших девочек

Во Фрунзенском районе Петербурга местные жители вызвали спасателей на детскую площадку.Де пятилетние девочки пытались покататься на качелях для малышей, но застряли. Об этом очевидцы рассказали в сообществе "Купчино Фрунзенский район".

Чрезвычайное происшествие случилось накануне днем у дома 16 по Белградской улице. Вызов в дежурную часть в 14:45. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части. Спасатели деблокировали ноги у двух девочек пяти лет с помощью гидравлического инструмента.

Родители, которые ходят с детьми на эту площадку, отметили, что это были качели для малышей до 2 лет.