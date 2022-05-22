В Стрельне девушка на BMW сбила четырех пешеходов

В Петродворцовом районе Петербурга выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия. Есть погибшие и пострадавшие.

В ГУ МВД по городу и области рассказали, что инцидент случился в субботу, 21 мая, около 17:45 у дома №49 по Волхонскому шоссе в поселке Стрельна. 20-летняя водитель BMW Х1, поворачивая направо при выезде со второстепенной дороги потеряла управление и вылетела на обочину. Там она сбила четырех пешеходов, а после протаранила еще три припаркованных машины.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 71-летняя женщина. Еще троих пешеходов госпитализировали в больницу. С травмами в тяжелом состоянии поступил 65-летний мужчина, а в состоянии средней тяжести. Подозреваемую задержали, а также возбудили в отношении нее уголовное дело.