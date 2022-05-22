В Шушарах шестилетний мальчик провалился в канализационный люк

Мальчик свалился в канализационный люк в поселке Шушары в Ленинградской области. Чтобы вызвалить его оттуда, пришлось вызывать спасателей.

Как сообщает телеканал 78, инцидент произошел в субботу, 21 мая. Ребенок упал в коллекторный неприкрытый колодец. Происшествие случилось в переулке Вилеровский, когда малыш был просто на прогулке.

Спасателям пришлось использовать носилки, чтобы поднять пострадавшего несовершеннолетнего. У мальчика оказалось порвано ухо и сильное переохлаждение. Малыша отправили в больницу, где ему оказали помощь. Сотояние ребенка пока что неизвестно. Подробности инциндента выясняются.