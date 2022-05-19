На путях в Петербурге и Ленобласти в 2022 году погибли больше 30 человек

Из-за игнорирования правил безопасности на железной дороге в этом году травмировались 43 человека, а 31 из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД в своем телеграм-канале.

Пять пострадавших являются несовершеннолетними, а один шестилетний ребенок погибю С начала года всего на территории ОЖД травмы различной степени тяжести получили 73 человека, смертельными они оказались для 51.

Железнодорожники напоминают, что пересекать пути нужно только в специально оборудованных для этого местах. Также нельзя категорически прыгать с платформы на пути.