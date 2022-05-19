Покалеченного рабочего бросили умирать у форта "Константин"

В Кронштадтском районе Петербурга на берегу Финского залива у форта "Константин" нашли мужчину с разбитой головой. По словам очевидцев, неизвестные доставили пострадавшего на катере и бросили умирать в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, на место происшествия прибыла полиция и бригада скорой помощи. Больного забрали в городскую больницу № 40. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму головы, груди, живота, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы костей черепа, отек головного мозга, переломы грудных позвонков, ушиб легких и ушиб сердца. Оказалось, что пострадавший - 27-летний гражданин Узбекистана. К сожалению врачи не смогли его спасти, и он скончался в больнице.

Свидетели происшествия рассказали, что неизвестные доставили пострадавшего на катере на берег Финского залива к форту "Константин" от форта "Кроншлот", где проводят ремонтные работы.