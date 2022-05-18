Задержаны мигранты, гоняющиеся с пилой за продавцом в Петербурге

Продавцу петербургского супермаркета пришлось через весь магазин убегать от грабителей, которые вооружились пилой. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел ночью на Суворовском проспекте. Два мигранта побили и ограбили прохожего, а продавец стал очевидцев случившегося. Он попытался помешать преступникам, однако те начали гоняться за ним по всему магазину.

"Догонялки" завершились приездом Росгвардии, которую вызвали другие сотрудники магазина. Обоих преступников задержали, а отобранный телефон вернули потерпевшему.