На Биржевом мосту заметили рабочих, сбрасывающих мусор в Неву

В Петербурге местные жители заметили рабочих на Биржевом мосту. Они сбрасывали промышленные отходы в Неву. Напомним, что переправа находится на реконструкции с октября прошлого года.

Видео со сбросом отходов в акваторию Невы опубликовали в группе "ДТП и ЧП. СПБ". На записи можно увидеть, как человек в рабочей форме сбрасывает с Биржевого моста строительные мусор, который летит прямо в воду. Очевидцы рассказали, что среди мусора, например, был бетон.

Стоит отметить, что работы по реконструкции переправы начались в октябре прошлого года. Специалисты должны отремонтировать опоры моста, заменить его покрытие и установить гидравлический привд для его разводки. Капитальный ремонт собираются завершить к маю следующег года.