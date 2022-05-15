Росгвардейцы в Киришах нашли полуголого мальчика

6-летнего ребенка, сбежавшего на улицы голым, обнаружил в Киришах наряд Росгвардии. Об этм рассказала в пресс-службе управления ведомства.

Около 08:30 у дома №10 по проспекту Победы во время патрулирования заметели дошкольница. Мальчик был только в нижнем белье. Он не смог самостоятельно объяснить, что делает без одежды вне дома.

Сначала его доставили в отдел полиции, а после передали маме. Оказалось, что малыш самостоятельно ушел из дома, пока мать спала.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на второклассника у «Газпром Арены» наехал самокатчик. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали с тупой травмой живота и разрывом почки.