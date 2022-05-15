В Красном Селе пенсионерка оступилась и попала под автобус

В Красном Селе из-под автобуса спасали пенсионерку, которая случайно упала. Видео с места происшествия появилось в группе "Транспортный коллапс, Красное Село".

На записи с камер видеонаблюдения видно как пожилая женщина с тростью переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с другими пешеходами. Ей уступили дорогу машины, но она не дошла до тротуара и оступилась, после чего упала и ударилась об автобус, который уже успел начать движение. Тот почти сразу остановился и не задел голову пенсионерки.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" уточнили, что пожилая женщина жива - её увезли в больницу.

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