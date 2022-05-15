На Индустриальном попавшая в ДТП иномарка сбила курьера

На пересечении Хасанской улицы и Индустриального проспекта в субботу, 14 мая, произошла серьезная авария. В социальных сетях о произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, сотрудника службы доставки сбила иномарка. Машина вылетела с дороги и наехала на курьера. По словам пользователей, доставщику на велосипеде не повезло - он оказался на троектории вылета машины на загон.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи. Также приехали два пожарных автомобиля и машина ДПС.

Пострадавшего курьера госпитализировали, у него могут быть повреждены ноги. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.