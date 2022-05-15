В пожаре на Звенигородской погибли мужчина и женщина

В пожаре на Звенигородской улице, который произошел в субботу, 14 мая, погибло два человека с инвалидностью. Сотрудники МЧС нашли тела женщины и мужчины уже после того, как потушили огонь.

Возгорание заметили днем, а уже через 13 минут ему присвоили дополнительный номер 1 БИС. Как сообщает телеканал 78, в Адмиралтейском районе Петербурга погибли мужчина и женщина, у которых была инвалидность. Огонь охватил 25 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа. Из трехэтажного офисного здания эвакуировали шесть человек.

На месте проишествия работали 45 человек личного состава, а также использовалосб десять единиц техники.