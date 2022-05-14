В офисе у "Звенигородской" эвакуировали людей из-за пожара

В здании, находящемся около вестибюл станции метро "Звенигородская" произошло возгорание. Шесть человек эвакуировали из помещений. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 14:18 спасателям в трехэтажном офисном здании на Звенигородской улице, 1.

Спустя 13 минут пожару дали дополнительный номер 1 БИС. Всего из помещений дома эвакуировали шесть человек, одного из них осмотрели врачи скорой помощи.

В МЧС уточнили, что к ликвидации возгорания шесть единиц техники и 30 человек личного состава.