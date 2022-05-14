После сообщений о минированиях в Петербурге эвакуировали 500человек

В Петербурге проводят проверку по факту заведомо ложных сообщений об акте терроризма.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в правоохранительные органы в пятницу, 13 мая, поступили жалобы от учебных заведений, администраций районов, судов, отелей и музеев. На их электронные почты пришли 33 сообщения о заминировании зданий в Петербурге и Ленинградской области.

Сотрудники полиции осмотрели 578 объектов и прилегающие территории на предмет взрывчатых веществ и устройств. Ничего подозрительного не нашли. Во время осмотра провели эвакуацию 522 человек из семи судов и одного учебного заведения. На остальных объектах по решению администрации эвакуацию не проводили. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.