Голого драчуна задержали после ДТП в Приморском районе

Для неадекватного водителя из Петербурга не прошла бесследно пятница 13-е. Он был задержан полицией после того, как он въехал в чужую машину. Задержанию он всячески сопротивлялся.

Инцидент случился у дома 13 по Серебрякову переулку в районе 13:00. Водитель в неадекватном состоянии врезался на Peugeot в припаркованный Mitsubishi. На место происшествия прибыли стражи порядка. Их встретил полуголый мужчина - он пытался запереться в салоне своей машины.

Как сообщает телеканал 78, правоохранителям пришлось провести ряд манипуляций, чтобы наконец задержать агрессивного горе-водителя. Однако и после этого мужчина полностью не успокоился. Как только ему освободили руку в патрульной машине для подписания документов, мужчина ударил ладонью стража порядка.

Авария произошла прямо у наркодиспансера, куда и проводили буйного водителя. Ему светит уголовная статья об оскорблении представителя власти и применении силы по отношению к нему. Также были составлены протоколы об управлении машины в состоянии опьянения.