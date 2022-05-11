Пьяный петербуржец наставил на полицейского арбалет

В Петербурге пьяный мужчина мешал врачам госпитализировать дочь из квартиры, которая расположена на Колпинском шоссе. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он стал угрожать арбалетом инспектору по делам несовршеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи. Медицинский работник рассказала, что 10-летнюю девочку нужно госпитализировать из квартиры, ведь она нуждается в стационарном лечении. При этом ее пьяные родители мешали забрать малышку. В квартире также был шестилетний мальчик.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Тогда хозяин квартиры направил арбалет на правоохранителя. Гражданин не реагировал на уговоры полицейских, тогда им пришлось применить к нему физическую сила. Во время задержания дебошир выстрелил из арбалета в дверь кладовки. В результате инцидента никто не пострадал, а родителей доставили в отдел. Детей госпитализировали.