В ресторане на Миллионной отравились 11 туристов из Хабаровска

В полицию во вторник, 10 мая, поступило сообщение о массовом отравлении туристов из Хабаровска. Около 18:20 помощь медиков понадобилась 11 туристам.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, скорую помощь им вызвали из отеля на БУмажной улице. Плохо себя почувствовали после посещения кафе на Миллионной улице восемь детей и трое взрослых. Врачи диагностировали у них отравление легкой степени.

Жители Хабаровска путешествовали через туристическую фирму. Судя по путевке, они должны были пробыть в Петербурге с 8 по 11 мая.