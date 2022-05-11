Из-за пожаров на полях задыхаются от гари жители Колпино

Майское потепление не сильно обрадовало жителей Колпино и Тосненского района Ленинградской области. Хорошая погода приносит им пожары, которые возникают на границе с бесхозными полями.

Как сообщили очевидцы в группе "Колпино для тебя" в социальной сети "ВКонтакте", сообщения о возгорании полей появились в пабликах вечером во вторник, 10 мая. Местные жители пожаловались на сильный запах гари. Осбенно сильное задымление произошло в районе Заводского проспекта.

Жители домов, живущие рядом с полями, отмечают, что не смогли дышатьиз-за гари. Им даже пришлось закрыть окна. От официальных служб информации о тушении пожара не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в двухкомнатной квартире на улице Руставели произошел пожар на балконе.