Полиция ищет петербуржца из-за интимной переписки с девятилетней

В полицию Кировского района Петербурга обратилась женщина, которая обнаружила необычную переписку своей девятилетней дочки с неизвестным мужчиной в одном из мессенджерев.

Как сообщает Мойка78, женщина пришла в отдел вечером 9 мая. Причиной стала переписка дочери с неким Вячеславом.

Жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию, обнаружив необычную переписку своей девятилетней дочери с неизвестным мужчиной в одном из мессенджеров. У матери, взявшей телефон дочери, вызвала подозрение перписка с взрслым мужчиной. Когда она открыла диалог, то увидела фото и видео интимного характера. Незнакомец несколько дней подряд отправлял непристойности ее дочери.

Сейчас метериалы дела передали следователям СК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.