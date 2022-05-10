Мигранта задержали по подозрению в попытке изнасилования девочки у Пискаревского кладбища

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница попросила найти рукоблуда, испугавшего ее дочь-школьницу.

Нападение случилось около 16:00 у дома 70 по Муринской дороге. По предварительным данным, мужчина распустил руки, когда 12-летняя девочка шла в сторону дома. Ей удалось вырваться, после чего она рассказала о произошедшем матери.

Уже через два часа подозреваемого в нападении задержали сотрудники уголовного розыска. В отделение доставили 18-летнего гражданина Узбекистана, который не состоит на миграционном учете. В отношении парня уже составили протокол о нарушении правил въезда либо режима пребывания, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.